Desflorestação e alterações climáticas aumentam riscos de extinção nas zonas tropicais - estudo

A desflorestação tropical galopante, combinada com as alterações climáticas, impede que as espécies selvagens se movam para climas mais frescos, aumentando o risco de extinção a que estão sujeitos, alertaram hoje investigadores.

Menos de dois quintos das florestas da América Latina, da Ásia e de África permitem hoje aos animais e plantas escapar aos aumentos de temperatura potencialmente intoleráveis, sublinham investigadores numa publicação na revista Nature Climate Change.

"O desaparecimento de florestas tropicais entre 2000 e 2012 levou à perda de uma superfície superior ao tamanho da Índia que protegia as espécies dos efeitos das alterações climáticas", disse Rebecca Senior, professora da Universidade de Sheffield (Inglaterra), acrescentando, citada pela AFP, que a perda da floresta suprime o 'habitat' e torna mais difícil a movimentação das espécies para 'habitats' alternativos.