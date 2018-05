Design & Wine Hotel gira à procura da melhor exposição solar

Unidade hoteleira situa-se junto ao rio Minho e nenhum quarto é igual: todos apresentam temas variados e surpreendentes.

Quase tudo é possível. As suites são espaçosas e algumas delas têm vista para a praça Conselheiro Silva Torres, onde o chafariz de Caminha é rei e à volta dele gravitam inúmeras esplanadas com vários petiscos a não perder.



Durante a estadia, a passagem pelo SPA é obrigatória: é pequeno, mas a piscina de água realmente quente é um mimo a não desperdiçar. Tal como o pequeno-almoço: farto de fruta fresca e outras iguarias da região.

Se adormecer com vista para a foz do rio Minho e se quando acordar a sua varanda lhe mostrar o percurso do ferry boat, que liga Caminha a Galiza, em Espanha, então não há dúvidas: está hospedado num dos quartos do Design & Wine Hotel, em Caminha.E ficou numa ala da unidade hoteleira que roda, até 35 graus, na procura da melhor exposição solar – um conceito inovador naquela vila do alto Minho que faz fronteira com Espanha.A estadia no hotel é uma agradável surpresa para todos os sentidos. Esteticamente exigente, o espaço pauta-se por pormenores de design que aliam várias tendências e épocas históricas. Os quartos são temáticos e não há dois iguais: tanto pode dormir como se estivesse no centro de uma luxuosa sala de espetáculos ou sentir-se dentro de um videojogo do Pacman.