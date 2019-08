Despiste de automóvel faz um morto e dois feridos graves em Ponte de Sor

Um homem de 52 anos morreu e outras duas pessoas sofreram ferimentos graves na sequência do despiste de um automóvel ocorrido hoje no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o óbito do homem foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Abrantes.

Os dois feridos, uma mulher de 48 anos e uma menina de 12, foram transportados para o hospital de Abrantes, segundo a mesma fonte.