Despiste de carro de rali em testes faz três feridos em Vieira do Minho

Três pessoas foram hoje atropeladas em Ruivães, Vieira do Minho, por um carro de rali que estava a efetuar testes, tendo sofrido ferimentos considerados ligeiros, disse fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o acidente deu-se pelas 15:40, na sequência da uma "saída da estrada" do carro.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga.

Para o local, foram mobilizadas duas ambulâncias e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

A GNR tomou conta da ocorrência.



Testes de carro de rali que se despistou em Vieira do Minho estavam licenciados

Os testes do carro de rali que hoje colheu três pessoas em Vieira do Minho estavam licenciados pela Câmara e o troço "devidamente sinalizado e vedado", disse fonte da GNR à Lusa.

Segundo a fonte, a GNR estava no local para não permitir a passagem de ninguém, mas as pessoas que foram atingidas terão ido a pé, pelo monte.