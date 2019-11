Despiste faz dois feridos graves e corta A3 no sentido Famalicão/Porto

O despiste de um ligeiro esta manhã ao quilómetro 25 da A3, no sentido Famalicão/Porto, provocou cinco feridos, dois dos quais graves, e obrigou ao corte da autoestrada A3, disse fonte do CDOS de Braga à Lusa.

Segundo aquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta para o despiste, na zona de Cabeçudos, concelho de Vila Nova de Famalicão, foi dado às 09:02, sendo os cinco feridos -- três ligeiros e dois graves -- ocupantes da viatura ligeira que entrou em despiste.

Na sequência do acidente, a circulação está interrompida no sentido Norte/Sul da A3, não havendo ainda previsão para a reabertura da via.