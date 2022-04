O condutor de um veículo pesado de mercadorias ficou ferido depois de ter sofrido um despiste na saída de Faro da A22.O acidente ocorreu às 05h40.O camião tombou e a carga caiu para a estrada.O condutor de 57 anos sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Faro.A saída da A22 está cortada e as autoridades aguardam por grua para remover o camião.Estiveram no local elementos dos bombeiros de Loulé, GNR, concessionária da A22 e Rotas do Algarve.