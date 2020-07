Despite faz cinco feridos em Aljustrel. Duas das vítimas em estado grave

Estrada Nacional 263, perto da localidade de Messejana

8h47. A estrada esteve cortada cerca de 1h.

Um despite, na manhã desta terça-feira, fez cinco feridos, na. Duas das vítimas estão em estado graveEntre os feridos ligeiros está uma criança de oito anos e um jovem de 16. Todos os ocupantes da viatura são de origem nepaleza. As vítimas foram levadas para o Hospital de beja.Segundo fonte dos bombeiros o motor do carro incendiou-se após o despite.No local estiveram os bombeiros de Aljustrel, os bombeiros de Beja e o VMER de Beja, um total de 23 operacionais e 10 viaturas.O alerta foi dado àsEm atualização.