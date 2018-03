Aves vence Caldas na primeira mão das meias-finais da Taça

Encontro da segunda mão está agendado para 18 de abril.

Por Lusa | 28.02.18

O Desportivo das Aves colocou-se esta quarta-feira em vantagem para atingir a final da Taça de Portugal em futebol, ao receber e vencer o Caldas por 1-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da prova.



Nildo, na conversão de uma grande penalidade, aos 32 minutos, colocou a equipa atual 13.ª classificada da primeira liga em vantagem, resultado que se manteve até ao final dos 90 minutos.



O encontro da segunda mão, que se disputa em casa do sétimo colocado da série D do Campeonato de Portugal (terceiro escalão), está agendado para 18 de abril.



O vencedor da eliminatória defronta na final o vencedor da outra meia-final entre FC Porto e Sporting, que neste momento regista vantagem portista, depois da vitória por 1-0 no Dragão. A segunda mão está igualmente agendada para 18 de abril.