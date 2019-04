Desportivo de Chaves vence Nacional e mantém-se na luta pela manutenção na I Liga

Por Lusa | 16:55

O Desportivo de Chaves passou hoje a depender de si próprio para garantir a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Nacional, por 4-1, em jogo da 31.ª jornada.

William, com um 'hat-trick', aos 10, 22 e 86 minutos, o último de grande penalidade, e Luther Singh, aos 64, marcaram os golos dos flavienses, enquanto João Camacho, aos 19, também de penálti, fez o tento dos insulares.

O Desportivo de Chaves mantém-se no 16.º posto, primeiro em zona de despromoção, mas agora com 31 pontos, os mesmos do Tondela, que é 15.º e que defronta os transmontanos na última ronda, enquanto o Nacional é 17.º e penúltimo, com 27.