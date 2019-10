Desvalorização do kwanza deve levar a subida da taxas de juro - Eaglestone

O economista-chefe da consultora Eaglestone admitiu hoje, em declarações à Lusa, ser provável que o Banco Nacional de Angola aumente a taxa de juro diretora em resposta à desvalorização do kwanza, que caiu 15,8% este mês.

"Uma medida imediata da reunião de quarta-feira do BNA poderá ser o aumento da taxa diretora do BNA, que atualmente está nos 15,5%", disse Tiago Dionísio, comentando à Lusa a queda do valor do kwanza nos últimos dias, em particular na sexta-feira, quando acumulou uma perda de 15,8%.

"Com certeza que vão implementar algumas medidas para tentar travar esta depreciação, poderá passar por um aumento da taxa diretora, mas poderão ocorrer outras a nível cambial, se bem que o atual acordo com o Fundo Monetário Internacional implica uma maior liberalização do mercado cambial", acrescentou o economista.