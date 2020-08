Detido em flagrante delito homem suspeito de tráfico de droga na Terceira

A PSP deteve, em flagrante delito, na ilha Terceira, nos Açores, um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu várias doses de liamba e haxixe, além de dinheiro, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP indicou que a detenção do homem, de 37 anos, ocorreu "no decurso de diligências de investigação e subsequente cumprimento de mandado de busca e apreensão a uma residência, no concelho da Praia da Vitória.

"Em resultado da diligência foram apreendidas seis plantas de liamba", além de "148 doses individuais de haxixe, dinheiro e outros objetos relacionados com a prática delituosa referente ao tráfico de estupefacientes", acrescenta o comunicado.