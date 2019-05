Segundo o chefe de polícia do campus Jeff Baker, três dos quatros feridos permanecem em estado crítico.

Por Lusa | 07:01

O suspeito do tiroteio que decorreu esta terça-feira numa universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unido, que provocou a morte a menos duas pessoas e quatro feridos, foi detido, informaram as autoridades.

O homem, Trystan Andrew Terrell, de 22 anos, armado com uma pistola abriu fogo contra estudantes da Universidade da Carolina do Norte (UCN) em Charlotte.

Segundo o chefe de polícia do campus Jeff Baker, três dos quatros feridos permanecem em estado crítico.