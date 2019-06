Dezoito bares da Figueira da Foz multados por violação do regulamento de ruído

Dezoito bares localizados na zona turística do Bairro Novo, na Figueira da Foz, foram multados por violação do regulamento de ruído e sete dos quais viram o horário de funcionamento reduzido, segundo informação a que a agência Lusa teve acesso.

De acordo com um relatório daquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra -- que incide sobre estabelecimentos que possuem equipamentos de som amplificado para música gravada ou ao vivo "com capacidade de produzir níveis sonoros que violem os limites do Regulamento Municipal de Ruído" -- sete estabelecimentos foram alvo de uma "medida cautelar de redução de horário de funcionamento", das 04:00 para as 02:00.

Em declarações à Lusa, a vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Ana Carvalho, afirmou que foram inspecionados 26 estabelecimentos, "todos situados no Bairro Novo", e que as sete situações reportadas (de entre as 18 alvo de processos de contraordenação) são "muito graves" e "tiveram como penalização ordem de encerrar às 02:00", para além da respetiva coima.