DGArtes: Concursos Sustentados Bienais 2020/21 vão apoiar 102 entidades

Um total de 102 entidades artísticas vão receber apoio no quadro dos Concursos Sustentados Bienais 2020/2021, segundo os resultados provisórios deste programa divulgados hoje pela Direção-Geral das Artes (DGArtes).

De acordo com um comunicado da entidade responsável pela organização dos concursos de apoio público às artes, este resultado -- com uma verba de 18,7 milhões de euros para o próximo biénio - "garante uma cobertura de 60% do total das 177 candidaturas elegíveis pelo júri".

Estes resultados provisórios foram hoje comunicados às entidades candidatas e segue-se a fase de audiência de interessados, que terminará no dia 25 de outubro.