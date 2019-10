DGArtes: PCP questiona Governo e pede que todas candidaturas elegíveis recebam apoio

O Partido Comunista Português (PCP) questionou hoje o Governo sobre os resultados provisórios dos concursos sustentados bienais da Direção-Geral das Artes (DGArtes), exigindo que as verbas sejam reforçadas para que todas as candidaturas consideradas elegíveis recebam financiamento.

Num comunicado no qual o PCP afirma que os resultados hoje divulgados "demonstram, mais uma vez, a clara insuficiência do orçamento para a Cultura", o partido constata que, "no Teatro, nas Artes Visuais, no Circo Contemporâneo e Artes de Rua, na Música, na Dança, no Cruzamento Disciplinar e na Programação, dezenas de candidaturas consideradas como elegíveis ficarão de fora dos apoios públicos".

Assim, o PCP "exige a tomada de medidas imediatas para que todas as candidaturas consideradas elegíveis obtenham o apoio a que têm direito e para que as candidaturas consideradas não elegíveis não fiquem sem qualquer apoio, arriscando a sua continuidade".