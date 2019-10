DGArtes: Quatro companhias de teatro do Alentejo contra falta de apoios

Quatro companhias teatrais do Alentejo, incluindo o Cendrev, contestaram hoje o facto de, embora com candidaturas elegíveis, ficarem sem apoios da Direção-Geral das Artes para 2020/2021, o que "amputa" o seu trabalho ou implica "fechar portas".

"O resultado disto é para a gente fechar portas. Quer dizer que, para o ano, tanto para nós, como para as outras companhias que não tiveram apoios, o destino será fechar a porta", argumentou à agência Lusa José Russo, diretor do Centro Dramático de Évora (Cendrev).

Na área do teatro, o Cendrev é uma das quatro companhias do Alentejo, situadas todas no distrito de Évora, que foram notificadas de que não vão receber apoios no quadro dos Concursos Sustentados Bienais 2020/2021, cujos resultados provisórios foram divulgados hoje pela DGArtes.