DGO divulga hoje síntese de execução orçamental até julho

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas até julho, depois de as administrações públicas terem registado um défice de 536 milhões de euros até junho, abaixo do registado em 2018.

De acordo com o último relatório da DGO, o défice das administrações públicas fixou-se em 536 milhões de euros até junho, representando uma melhoria de 2.117 milhões de euros face ao mesmo período de 2018.

Os dados da execução orçamental relativa ao mês de junho mostraram que o Estado arrecadou mais 1.420,7 milhões de euros em impostos no primeiro semestre deste ano face ao mesmo período de 2018, num total de 20.118,5 milhões de euros.