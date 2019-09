DGPC aprova projeto do Mercado Time Out Porto cuja torre a UNESCO diz ser "intrusiva"

O projeto do Mercado Time Out Porto, na estação de São Bento, foi aprovado pela Direção-Geral do Património Cultural em maio, apesar das críticas da UNESCO quanto ao tamanho "intrusivo" da torre de 21 metros projetada para o local.

O avanço da obra do mercado, com espaços de restauração e bares na ala sul da estação, está pendente, segundo o promotor da obra, da aprovação do Pedido de Informação Prévia (PIP) pela Câmara do Porto, que diz, porém, desconhecer a aprovação dada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

A Câmara do Porto indicou hoje à Lusa que "após os esclarecimentos prestados na sequência de uma primeira consulta da DGPC [em 2018], aguarda-se atualização do parecer dessa mesma entidade" e acrescentou que "a decisão da câmara sobre o PIP só poderá ser proferida após receção da decisão final da DGPC (decisão essa que incorporará o parecer da UNESCO)".