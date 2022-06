DGS confirma mais de 114 mil novos casos de infeção. Menos mortos e internamentos que na última semana

O número de casos de Covid-19 voltou a cair na última semana em Portugal e o número de vítimas mortais também.







De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, entre 7 e 13 de junho foram registados menos 43 534 infetados (114 410 novos casos) e menos 41 mortos (256 novos casos).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 50 786 casos entre 07 e 13 de junho, menos 18.368 do que no período anterior, e 79 óbitos, menos 19.

A região Centro contabilizou 15 773 casos (menos 6 336) e 63 mortes (menos quatro) e o Norte totalizou 30 295 casos de infeção (menos 15 227) e 75 mortes (menos oito).

No Alentejo foram registados 4 341 casos positivos (menos 2 379) e 17 óbitos (menos cinco) e no Algarve verificaram-se 4 523 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 1 013) e 11 mortes (menos cinco).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 4 571 novos contágios entre 7 e 13 de junho (mais 153) e três mortes (menos quatro), enquanto a Madeira registou 4 121 casos nesses sete dias (menos 364) e oito óbitos (mais quatro), de acordo com os dados da DGS.

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (19 147), seguida das pessoas entre os 50 e os 59 anos (17 829), enquanto as crianças até 9 anos foram o grupo com menos infeções (6 551) nesta semana.

Dos internamentos totais, 768 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (459) e dos 60 aos 69 anos (229).

A DGS contabilizou ainda 21 internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, 10 dos 10 aos 19 anos, 18 dos 20 aos 29 anos, 40 dos 30 aos 39 anos, 67 dos 40 aos 49 anos e 110 dos 50 aos 59 anos.

O boletim refere também que, nestes sete dias, morreram 186 pessoas com mais de 80 anos, 56 pessoas entre os 70 e 79 anos, 10 entre os 60 e 69 anos, três entre os 50 e 59 anos e uma entre os 20 e 29 anos.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, o boletim refere que 93% da população tem a vacinação completa, 64% dos elegíveis a primeira dose de reforço e 45% dos idosos com 80 ou mais anos a segunda dose para reforçar a imunização contra o SARS-CoV-2.