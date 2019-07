DGS vai avaliar programa para distribuir leite e fruta nas escolas financiado pela União Europeia

O programa para distribuir fruta e leite nas escolas vai ser avaliado no próximo ano letivo, depois de em 2017/2018 Portugal ter usado apenas um terço dos 5,5 milhões comunitários, deixando de fora mais de 230 mil crianças.

A avaliação do programa Regime Escolar é uma das iniciativas previstas no relatório de 2019 do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da DGS, a que a agência Lusa teve acesso e que esta segunda-feira é apresentado no Porto.

Segundo o documento, a avaliação será da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS) e avançará já no ano letivo 2019/2020.