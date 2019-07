Diana Fialho e Iúri Mata condenados a 24 e 23 anos de prisão

O Tribunal de Almada condenou hoje a 24 e 23 anos de prisão, respetivamente, Diana Fialho e Iúri Mata, o casal acusado de matar a mãe adotiva da arguida, no Montijo, em setembro de 2018.

Na leitura do acórdão, que decorreu hoje à tarde no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal, o presidente do coletivo de juízes, Nuno Salpico considerou que não houve "qualquer dúvida" na decisão e que a "prova é exuberante".

Neste sentido, condenou Diana Fialho a 24 anos de prisão por homicídio qualificado e profanação de cadáver, uma pena acrescida em relação ao arguido devido à "frieza" e "desrespeito" mostrado pela mãe adotiva.