Dificuldades no setor dos resíduos podem comprometer metas e futuro

O ministro do Ambiente e Ação Climática admitiu esta terça-feira dificuldades no setor da gestão de resíduos, devido a "uma série de decisões e circunstâncias" que possivelmente irão "comprometer metas e o futuro".

João Pedro Matos Fernandes falava na comissão parlamentar de Ambiente, sobre o cumprimento de metas de resíduos, a requerimento do grupo parlamentar do PSD.

"Estamos acima da média europeia em produção de resíduos urbanos per capita; 75% dos resíduos são encaminhados para aterro ou incineração, incluindo materiais com potencial de reciclagem; e dois terços dos municípios continuam sem cobrir os gastos com os serviços essenciais de ambiente, contra a lei das finanças locais e contra os compromissos exigidos para obter fundos públicos e comunitários", disse o ministro na sua intervenção inicial, falando também do "difícil retomar de uma estratégia" que "foi interrompida e dificultada por uma série de decisões e circunstâncias".