Diogo Machado (Add Fuel) inagura primeira mostra a solo em Paris na sexta-feira

09:47

O artista português Diogo Machado (Add Fuel), cujo trabalho se caracteriza pela reinvenção do azulejo tradicional português, inaugura na sexta-feira, em Paris, "Deuxième Désintégration", a sua primeira exposição individual na capital francesa, onde irá deixar também dois murais.

Na sua estreia a solo em Paris, Diogo Machado considerou que "seria interessante dar continuidade ao primeiro projeto" que desenvolveu com a Galerie Itinerrance (onde estará patente a mostra), "Tour13", em 2013, contou o próprio em declarações à Lusa.

"Na altura trabalhei a questão do repensar e retrabalhar do azulejo, e por estar a ser feito em Paris, numa torre que iria ser desintegrada, destruída, o nome dessa peça acabou por ficar 'désintégration'", recordou sobre a sua contribuição para o "Tour13", projeto da Itinerrance no qual participaram mais de cem artistas urbanos, entre os quais onze portugueses, que 'ocuparam' um prédio de dez andares, entretanto demolido.