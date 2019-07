Diploma que regula confidencialidade nas técnicas de PMA publicado em DR

O diploma que regula o regime de confidencialidade nas técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) foi hoje publicado em Diário da República, criando um regime transitório para respeitar os direitos das pessoas nascidas destas técnicas, dos beneficiários e dos dadores.

Este período transitório foi introduzido na lei na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, que em abril do ano passado chumbou a regra do anonimato de dadores por considerar que impunha "uma restrição desnecessária aos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade das pessoas nascidas" com estas técnicas.

Segundo explicou à agência Lusa no final de junho a presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), Carla Rodrigues, a alteração legislativa visou assegurar a transição do regime do anonimato, para o do não anonimato "sem violentar os direitos de ninguém".