Diplomata norte-coreano viaja para a Finlândia

Por Lusa | 04:41

Um diplomata norte-coreano responsável pelas relações com os Estados Unidos da América viaja hoje para a Finlândia onde vai participar num fórum que coincide com os preparativos do encontro entre Pyongyang e Washington.

Choe Kang-il, vice-diretor-geral para a América do Norte do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano embarcou no aeroporto internacional de Pequim, na China, num voo da companhia Finnair com destino a Helsínquia, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

Segundo a Efe, que cita aquela agência, Choe Kang-il tem previsto participar num fórum semioficial sobre a desnuclearização da península coreana em que participam diplomatas norte-americanos, como Kathleen Stephens, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Coreia do Sul entre 2008 e 2011.