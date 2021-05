Direção do PS lamenta morte do seu militante histórico Domingos Ferreira

A direção do PS lamentou este sábado a morte do seu militante histórico Domingos Ferreira, que desde o início da década de 90 era o principal operacional da "máquina" socialista em congressos e campanhas eleitorais.

Domingos Ferreira faleceu aos 72 anos na sexta-feira, no Hospital de Santo António no Porto.

"É com profundo pesar que a direção nacional do PS enfrenta a morte de Domingos Ferreira, histórico militante socialista, que colaborou durante os últimos 40 anos na organização e execução de congressos e campanhas eleitorais do partido", lê-se na nota de pesar emitida por esta força política.