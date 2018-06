Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção leonina envia carta à Comissão de Fiscalização e ameaça com processos

Bruno de Carvalho e restantes membros do conselho diretivo explicam por que não podem ser suspensos.

13:50

O Conselho Diretivo (CD) do Sporting, liderado por Bruno de Carvalho, enviou uma carta à Comissão de Fiscalização, criada por Jaime Marta Soares, em resposta à suspensão como sócios de todos os elementos da direção. Na missiva, assinada por Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e Alexandre Godinho, Luís Roque e Luís Gestas, são recordados todos os atos levados a cabo pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) "após comunicar a sua demissão". E lembra também que "estas condutas poderão ser abstratamente passíveis de ilícito criminal".



O CD recorda que Marta Soares não podia ter criado uma Comissão de Gestão, pois "os estatutos (...) prevêem que apenas com a cessação de mandato da totalidade dos membros do CD estaria habilitado a fazê-lo."



Lembra ainda que os membros do CD foram suspensos "com efeitos imediatos, sem direito a defesa, contraditório ou investigação prévias". "É assim desta forma, sem querer dar a palavra aos sócios, cinco sócios são nomeados a dedo por um órgão demissionário e pretendem afastar um órgão social eleito o ano passado por 18.755 votos, procurando gerir o clube de fora para dentro."



