Direita grega confirma vitória na segunda volta das eleições regionais e locais

A Nova Democracia (ND, direita), o principal partido da oposição na Grécia, confirmou a sua ampla vitória na segunda volta das eleições regionais e locais após o triunfo nas europeias de 26 de maio, revelam os resultados oficiais hoje divulgados.

Os candidatos da ND conquistaram no domingo todas as regiões gregas à exceção de Creta, a única que reelegeu um candidato das esquerdas, Stavros Arnautakis, apoiado pelo Syriza (no poder) e pela aliança social-democrata Kinal.

"O mapa foi pintado de azul, mas neste caso o azul não é a cor do nosso partido mas sim do nosso país", declarou o líder da ND, Kyriakos Mitsotakis, advertindo que as eleições legislativas antecipadas, que devem decorrer em princípio a 07 de julho, serão "críticas" e uma oportunidade para que "a esperança se converta em realidade".