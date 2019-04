Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor do serviço de pediatria do Garcia de Orta pede contratação de pediatras

Proposta avança no âmbito de uma comissão parlamentar de Saúde onde Anselmo Costa afirma que "o serviço de urgência de pediatria está condenado ao fracasso."

O diretor demissionário do serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Orta (HGO), Anselmo Costa, fez esta quarta-feira saber, no parlamento, que pediu ao novo conselho de administração a contratação de pediatras para aquela unidade hospitalar de Almada, em Setúbal.



"As perspetivas é que vamos reforçar. Têm de entrar entre dois a três elementos em dois meses, depois mais outros dois ou três, nos próximos, e outros tantos nos próximos seis meses", adiantou, o diretor demissionário desde outubro de 2018.



No âmbito de uma comissão parlamentar de Saúde, Anselmo Costa explicou que a proposta colocada ao presidente do conselho de administração HGO, Luís Manuel Martins Amaro, deve ter seguimento, porque, segundo o mesmo, o serviço de urgência de pediatria está condenado ao fracasso.



De acordo com o diretor, há um compromisso que o conselho de administração quer firmar por escrito.



O responsável pelo serviço de pediatria e da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta ainda considerou que 2018 foi um "annus horribilis", com pessoas a entrar e sair, alertando para existência de três médicos para cerca de 150 doentes, durante o dia.



Em 04 de abril, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) advertiu que a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, estava em risco de encerrar a partir de 13 de abril, devido à falta de médicos.



Seis dias depois, o Hospital Garcia da Orta garantiu que estavam a ser tomadas medidas para combater a falta de médicos na urgência pediátrica, garantindo serviços mínimos, com três especialistas.



Na altura, a Comissão de Utentes da Saúde do Conselho do Seixal alertou para a falta de pediatras no Hospital Garcia de Orta e defendeu reabertura dos Serviços de Atendimento Permanente (SAP) nos centros de saúde do concelho.