Dirigente do CDS Lobo d'Ávila avisa que Cristas não tem margem de erro nas legislativas

O dirigente do CDS Filipe Lobo d'Ávila avisou na quinta-feira que a líder do partido não tem margem de erro nas legislativas de outubro e responsabilizou a direção de Assunção Cristas pelo mau resultado nas europeias de domingo.

O ex-deputado centrista, do grupo "Juntos pelo Futuro", interveio na reunião do conselho nacional do CDS, na sede nacional, em Lisboa, convocado pela direção para analisar as europeias de domingo, nas quais o partido ficou em quinto lugar, com 6,2%.

De acordo com relatos feitos à Lusa por dirigentes presentes na reunião, Lobo d'Ávila alertou que Cristas "não tem margem de erro" nas legislativas e fez uma análise do que correu mal nas europeias em que o partido falhou o objetivo de ter dois deputados em Estrasburgo, ficando-se pela eleição de Nuno Melo, o cabeça de lista.