Dirigente do Eintracht diz que faltam apenas "alguns detalhes" para Dost assinar

O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, o antigo avançado Fredi Bobic, afirmou hoje que faltam apenas "alguns detalhes" para o futebolista holandês Bas Dost, atualmente no Sporting, assinar contrato com o emblema germânico.

"As negociações não estão a ser fáceis, mas com o Sporting nunca é. Faltam alguns detalhes finais e tudo deverá ficar resolvido nos próximos dias", disse Bobic em declarações ao canal televisivo Sky.

Na terça-feira, o Sporting acusou Bas Dost de ter apresentado exigências financeiras de última hora que estavam a dificultar a concretização da transferência para o Eintracht, alegando ainda a SAD que foi o avançado quem comunicou ao treinador, Marcel Keizer, em maio, a sua vontade de sair.