A Disney está prestes a enfrentar um sério dilema com a morte inesperada de Chadwick Boseman, aos 43 anos, vítima de cancro no cólon. É que, de acordo com o Hollywood Reporter, ninguém nos estúdios sabia que o ator estava doente, pelo que a notícia apanhou todos de surpresa, quando se preparavam para começar a filmar a sequela de ‘Black Panther’ ainda este mês.









Ao site, fonte próxima do ator norte-americano, que se tornou num verdadeiro ícone depois de encarnar o primeiro super-herói negro no cinema, explicou que o próprio Boseman, uma semana antes de sucumbir ao cancro, estava convencido de que iria conseguir superar a doença e recuperar o peso necessário para começar a gravar ‘Black Panther 2’.

“Nunca tinha lamentado a perda de alguém como agora. Passei o último ano a preparar, a imaginar e a escrever palavras para ele dizer, que não estavam destinadas a ser ouvidas. O facto de nunca mais voltar a ver um grande plano dele no monitor ou poder ir ter com ele e pedir-lhe para fazer mais um take deixa-me destroçado”, disse o realizador Ryan Coogler.





A Disney ainda não se pronunciou sobre as suas intenções relativamente a ‘Black Panther 2’, mas fontes dos estúdios confirmam que já existem alguns nomes em cima da mesa para substituir o ator na saga.





‘Black Panther’ (2018) é o 12º mais rentável de todos os tempos, com receitas de bilheteira globais na ordem dos 1 300 milhões de euros, ultrapassando ‘Titanic’.