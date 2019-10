Distrital de Coimbra do CDS-PP dissolve-se após demissão do presidente

O presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra do CDS-PP, Rui Nuno Castro, demitiu-se do cargo com outros dirigentes e provocou a dissolução do órgão, anunciou esta quinta-feira o próprio.

Nesta decisão, Rui Nuno Castro foi "acompanhado pela larga maioria" da comissão, na sequência dos resultados eleitorais do partido nas legislativas de domingo, em que o CDS-PP obteve 3,48% dos votos no distrito e não elegeu qualquer deputado.

"Os sinais que recebemos dos portugueses, em Coimbra, são inequívocos e como consequência entendemos que a única decisão possível era a apresentação da demissão da Comissão Política Distrital", afirma o empresário, em comunicado, indicando que a decisão foi transmitida ao presidente da mesa do Plenário Distrital, Luís Providência, na segunda-feira.