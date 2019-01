Portugal mantém a terceira maior dívida pública da Zona Euro

Melhoria das contas do Estado no terceiro trimestre de 2018 não retira País da lista dos maiores devedores.

Por Lusa | 10:35

A dívida pública recuou na zona euro e na União Europeia (UE), no terceiro trimestre de 2018, com Portugal a manter a terceira mais alta em relação ao PIB, apesar do recuo homólogo, segundo o Eurostat.



Na zona euro, o rádio da dívida pública baixou para os 86,1% do PIB, quer face aos 88,2% homólogos, quer na comparação com os 86,3% do segundo trimestre de 2018.



NA UE, a dívida pública diminuiu para os 80,8%, face aos 82,5% do terceiro trimestre de 2017 e aos 81,0% do período entre abril e junho de 2018.



Portugal mantém a terceira dívida pública mais alta (125% do PIB), apesar de ter registado o terceiro maior recuo homólogo (-4,6 pontos percentuais), depois da Grécia (182,2%) e de Itália (133,0%), seguido por Chipre (110,9%) e Bélgica (105,4%).



A dívida portuguesa manteve-se estável face ao segundo trimestre de 2018.



As dívidas mais baixas registaram-se na Estónia (8,0%), no Luxemburgo (21,7%) e na Bulgária (23,1%).



No terceiro trimestre de 2018 e em relação ao mesmo período de 2017, o peso da dívida no PIB aumentou em quatro Estados-membros e diminuiu nos outros 24.



De acordo com o gabinete estatístico europeu, as quebras mais relevantes registaram-se na Eslovénia (-8,0 pontos percentuais), em Malta (-6,8), em Portugal (-6,4) e na Áustria (-4,3 pontos).



Chipre (9,7 pontos), a Grécia (7,4), o Reino Unido (0,4) e a Eslováquia (0,1) foram os Estados-membros que viram a sua dívida pública crescer em termos homólogos.