Dívida pública do Quénia aumenta 14% e atinge recorde de 43 mil MEuro

Por Lusa | 16:45

A dívida pública do Quénia aumentou 14%, atingindo um recorde no ano fiscal passado, após o Governo não ter atingido as metas de receita e devido aos pagamentos inflacionários de juros internos, informou hoje a administração fiscal.

De acordo com a Bloomberg, o Ministério das Finanças anunciou no seu sítio na Internet que a dívida aumentou em 632 mil milhões de xelins (5.428 milhões de euros), para 5.039 biliões de xelins (43.000 milhões de euros).

A maior economia da África oriental arrecadou 1.370 biliões de xelins (11.700 milhões de euros) em impostos no ano fiscal concluído em junho último.