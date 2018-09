Djaló comovido no último adeus à irmã

Entrou no cemitério de mão dada com o irmão.

Por Sofia Garcia | 23:13

O último adeus a Açucena Patrícia, de 17 anos, ficou marcado pelas lágrimas de quem a conhecia. O irmão, Yannick Djaló, que voou da Tailândia para estar com a família neste momento difícil, chegou ao Cemitério Municipal da Moita no mesmo carro em que a namorada, Daisy Gonçalves, o irmão João Ronaldo e a namorada deste. Todos vestiam uma t-shirt branca com uma fotografia de Açu e a mensagem ‘Serás sempre a minha estrela’.O futebolista entrou no cemitério de mão dada com o irmão João, que estava com Açucena na noite da sua morte. Os dois foram seguidos por centenas de amigos e familiares da jovem.