“Não caí em mim... era uma filha”, avançou o jogador de futebol.

De semblante carregado e de mão dada com a namorada, Daisy, Yannick Djaló marcou,esta quarta-feira, presença no velório da irmã mais nova, Açucena, atropelada nas Festas da Moita, após uma rixa entre dois gangues.Sem conter as lágrimas, o jogador partilhou aoestar a viver um pesadelo.