Doce desiludidas com a RTP

Banda triste por falta de convite.

08:48

Fátima Padinha e Teresa Miguel, elementos da banda Doce, emitiram um comunicado a lamentar a falta de convite da RTP para estarem presentes na final do Festival da Canção, no passado dia 4.



"Ficámos felizes com a alegria contagiante e com o aplauso sincero que a nossa música continua a suscitar ao fim de quase 40 anos, mas tristes, muito tristes por não termos estado presentes. As Doce estão vivas e nós gostamos, em respeito pelo público, de marcar presença quando somos recordadas".



A RTP já reagiu e lamentou o sucedido.