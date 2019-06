Doentes oncológicos do hospital de Viseu iniciam tratamentos no IPO de Coimbra

Os doentes oncológicos da região de Viseu vão passar a receber tratamento no IPO de Coimbra e em julho será contratado um médico, em regime de prestação de serviços, para o Centro Hospitalar Tondela -- Viseu (CHTV), foi hoje anunciado.

"Hoje, no decurso de uma reunião realizada com o IPO de Coimbra, ficou estabelecido que os doentes do CHTV vão poder iniciar os tratamentos de quimioterapia em Coimbra", anunciou Cílio Correia, o presidente daquele centro hospitalar.

A medida surge após de, na terça-feira, em comunicado conjunto, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro, o Sindicato Independente dos Médicos e a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos terem referido que a situação atingiu "o ponto de rutura e que os colegas oncologistas assumem a incapacidade de garantir a consulta e tratamentos de quimioterapia para novos doentes".