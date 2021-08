Dois adolescentes morrem afogados em barragem de Santiago do Cacém

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram na tarde desta sexta-feira afogados na barragem da Quinta da Ortiga, em Santiago do Cacém.

O alerta foi às 17h39 e para o local, entre Relvas Verdes e Sines, foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros de Santiago do Cacém, de Sines, a viatura médica do INEM do Hospital do Litoral Alentejano e os psicólogos do INEM.

Os dois jovens, residente na zona de Lisboa, estavam a frequentar um campo de férias nas imediações quando, devido ao elevado calor, terão decidido refrescar-se na referida barragem. Terão ido sozinhos e deram pela falta deles. Quando procuraram naquele local, foram ambos encontrados já a boiar na água. As duas vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória, que o socorro entratanto chamado não conseguiu reverter.

A GNR esteve no local com duas patrulhas e tomou conta da ocorrência, tendo contactado o Ministério Público que mandou recolher os corpos para autópsia na morgue de Santiago do Cacém.