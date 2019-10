Dois candidatos concorrem à ordem dos Nutricionistas nas eleições de 12 de outubro

A atual bastonária dos nutricionistas, Alexandra Bento, e Fernando Pichel são os dois candidatos ao lugar de dirigente máximo da Ordem dos Nutricionistas (ON) nas eleições de 12 de outubro, segundo a comissão eleitoral.

De acordo com a Comissão Eleitoral da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento encabeça a lista A, com o lema "Pelo valor da profissão", e o nutricionista Fernando Pichel a Lista B, com a máxima "Nutricionista -- Prestígio e Excelência", nas eleições para os órgãos nacionais da ON para os próximos quatro anos.

O programa eleitoral da lista A apresenta várias propostas alicerçadas em cinco eixos estratégicos: "melhor qualificação e acesso", "mais e melhor emprego", "mais e melhor exercício profissional", "mais proximidade com os membros", "mais e melhor nutrição".