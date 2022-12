Dois detidos por furto no interior de estabelecimento comercial

Os detidos não têm atividade profissional conhecida nem morada fixa em território nacional.Um dos suspeitos encontra-se em situação de permanência ilegal em território nacional e o outro já havia sido notificado pelo SEF, para abandonar voluntariamente o território nacional.

Dois homens foram detidos esta quarta-feira pelo crime de furto, em Santa Catarina, no Porto. Ambos estavam referenciados pela prática de diversos roubos com recurso a arma branca, agressão a agentes de autoridade e a furtos qualificados em residências e no interior de estabelecimentos.Os agentes encontravam-se em serviço de combate ao crime de furto e avistaram os dois homens. Os suspeitos foram intercetados e tinham na sua posse diversos artigos de perfumaria e vestuário, que após diligências policiais se verificou terem sido furtados do interior de dois estabelecimentos comerciais ali localizados.