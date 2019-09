Dois documentários sobre o artista e designer Fernando Lemos exibidos em Lisboa

Dois documentários sobre o artista plástico e designer Fernando Lemos, um criado por Jorge Silva Melo e outro de Miguel Gonçalves Mendes e Victor Rocha, vão ser exibidos em setembro e outubro, em Lisboa, foi hoje anunciado.

De acordo com a programação do Museu do Design e da Moda (MUDE), a exibição dos dois documentários realiza-se no quadro da primeira exposição antológica de Fernando Lemos, como designer e artista gráfico, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, onde a mostra está patente, até 06 de outubro.

"Fernando Lemos - Como não é retrato?" (2017), de Jorge Silva Melo, será exibido a 20 de setembro, às 18:00, seguido de uma conversa com o realizador e a historiadora e investigadora em arte contemporânea Filomena Serra, moderada por Bárbara Coutinho, diretora do MUDE.