Dois feridos do incêndio no Hospital São João estão estáveis e internados em enfermaria

Dois dos quatro feridos do incêndio que deflagrou no Hospital São João, no Porto, encontram-se "estáveis" e internados em enfermaria, permanecendo os restantes em "estado grave" e internados na unidade de queimados, adiantou esta terça-feira fonte do hospital.

No domingo, um incêndio deflagrou pelas 17h40 no piso 9 do Hospital de São João, onde está o serviço de pneumologia, causando um morto e quatro feridos graves.

Fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) revelou à Lusa que dois dos quatro feridos encontram-se já "estáveis" e internados em enfermaria.