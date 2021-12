Uma colisão entre dois carros, na A7, sentido Famalicão-Guimarães, pelas 22h30 de sexta-feira, fez dois feridos.No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão, que transportaram as vítimas para o Hospital de Guimarães.Ao que o CM apurou as vítimas do acidente apresentavam ferimentos ligeiros.