Dois feridos ligeiros e família de portugueses realojada depois de tornado no Luxemburgo

Dois portugueses ficaram feridos e uma família de três pessoas teve de ser realojada na sequência do tornado que atingiu o Luxemburgo na sexta-feira, disse hoje à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

De acordo com a fonte, entre os feridos há dois portugueses, um homem e uma mulher, o primeiro com ferimentos numa anca, mas ambos com ferimentos ligeiros.

A passagem do tornado provocou estragos materiais em várias habitações de cidadãos portugueses, tendo obrigado ao realojamento de uma família de três pessoas numa unidade hoteleira.