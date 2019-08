Dois jornalistas assassinados no México em menos de uma semana

Um jornalista mexicano foi assassinado na sexta-feira no estado de Guerrero, sul do México, três dias depois de outro repórter ter sido encontrado morto no centro do país, anunciaram as autoridades.

A morte de Edgar Alberto Nava, diretor do jornal La Verdad de Zihuatanejo, eleva para oito o número de jornalistas assassinados desde o início do ano naquele país centro-americano, um dos mais perigosos para o exercício da profissão.

"De acordo com os primeiros elementos da investigação, a vítima foi baleada com uma arma de 9 mm", indicou o Ministério Público.