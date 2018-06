Dois jovens feridos com gravidade em colisão rodoviária em Torres Vedras

Por Lusa | 15:32

A colisão entre um veículo pesado de mercadorias e outro ligeiro de passageiro causou hoje dois feridos graves, na Ordasqueira (Torres Vedras), no distrito de Lisboa, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

O acidente ocorreu pelas 13:20 na Estrada Nacional EN9 e deixou em estado grave os ocupantes do veículo ligeiro de passageiros, um casal de irmãos, de 16 e 23 anos, residentes no Sobral de Monte Agraço, disse à agência Lusa Fernando Barão, comandante dos Bombeiros de Torres Vedras.

As vítimas tiveram de ser desencarceradas e foram transportadas, ela, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o irmão para a urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste.