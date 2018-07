Por Lusa | 07:37

Duas pessoas morreram hoje no Japão e várias foram dadas como desaparecidas, na sequência de chuvas torrenciais no oeste do país, onde foram registados numerosos danos.

A agência de meteorologia japonesa advertiu para a possibilidade de elevar para o máximo o nível de alerta em várias regiões, onde podem ocorrer inundações e aluimentos de terra.

Nas últimas 72 horas caiu mais de um metro de água, em parte da prefeitura de Kochi (sudoeste), indicaram os meteorologistas.