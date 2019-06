Dois polícias moçambicanos mortos em incidente fronteiriço com militares sul-africanos

Dois agentes da polícia moçambicana foram encontrados mortos na fronteira entre Moçambique e África do Sul em resultado de um incidente com militares sul-africanos, disse hoje fonte oficial.

"O incidente fronteiriço, que envolveu a polícia moçambicana e militares sul-africanos, teve como consequência dois óbitos e nós já entrámos em contacto com as autoridades da África do Sul para, em conjunto, apurarmos o que aconteceu", afirmou o porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Moçambique na província de Maputo, Jurasse Martins.

Os corpos dos dois agentes foram encontrados na Ponta do Ouro, na parte moçambicana, e, segundo o diário O País, que cita fonte locais, suspeita-se que tenham sido baleados por três militares sul-africanos após uma discussão.